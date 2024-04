Jujutsu Kaisen 256, uscita e teorie: di nuovo nel pieno delle forze?

Jujutsu Kaisen sta ricevendo non poche critiche per lo svolgimento del suo combattimento finale, ma lo Shinjuku Showdown Arc sta riuscendo ugualmente a entusiasmare con i suoi scontri. La vittoria non sembra assolutamente essere a portata di mano, visto soprattutto quel clamoroso cliffhanger.

Il capitolo 255 di Jujutsu Kaisen sembra aver finalmente trovato la quadra per la sconfitta di Ryomen Sukuna. Infine, però, le carte sono state mischiate in favore del Re delle Maledizioni. Tutti i sacrifici e gli sforzi compiuti finora potrebbero essere stati vani!

La lunga battaglia contro Gojo, Kashimo, Higuruma e tutti gli altri sembrava aver ridotto allo stremo Sukuna, incapace di attivare il suo Dominio e ormai agli sgoccioli in termini di Energia Malefica. Eppure, con un lampo di genio, Sukuna ha inferto il suo secondo Lampo Nero di fila. Ciò vuol dire che il suo output di energia malefica dovrebbe essere tornato al massimo.

Nel capitolo 256 di Jujutsu Kaisen scopriremo se Sukuna tornerà nel pieno delle sue forze. In tal caso, per Miguel, Larue – già messo K.O. dal lampo nero -, Maki, Yuji e Choso non ci sarebbero praticamente più speranze. Questa battaglia uno contro tutti forse potrebbe concedere un'ultima possibilità di vittoria qualora in campo tornassero anche i feriti portati via da UiUi. Parliamo dunque dell'eventuale ritorno di Yuta, e perché no anche dei morti come Gojo. Jujutsu Kaisen 256 uscirà il 7 aprile 2024 su MangaPlus.

