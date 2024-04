Jujutsu Kaisen 257, quando escono gli spoiler del prossimo capitolo?

Negli ultimi tempi, i fan hanno dovuto fare i conti con un periodo di pausa per One Piece e per Dragon Ball, ma anche Jujutsu Kaisen, curiosamente, si è fermato la scorsa settimana. A questo punto, quando emergeranno in rete gli spoiler per il nuovo capitolo dell'opera di Akutami?

Il capitolo 257 arriverà il 21 aprile, riprendendo la consueta regolarità nella pubblicazione.

I leak e le anticipazioni, di solito, spuntano fuori circa 2 o 3 giorni prima della data d'uscita ufficiale del capitolo e, di conseguenza, non dovrebbero essere disponibili prima di giovedì 18 aprile in versione Raw. Il venerdì, invece, potrebbero arrivare in forma completa. Se tutto andrà come previsto, bisognerà quindi aspettare ancora poco per avere informazioni sul futuro dell'opera di Gege Akutami.

È chiaro che la situazione sia sempre più drammatica per Itadori e compagni, ma le pagine più recenti del manga hanno cercato di rincuorare la fanbase in merito alla possibilità che gli Stregoni riescano ad avere la meglio su Sukuna che, fino ad ora, è sembrato praticamente imbattibile.

Ecco perché, nonostante per alcuni Jujutsu Kaisen sia diventato noioso e ripetitivo, il capitolo 257 potrebbe contenere una svolta decisiva per le sorti dei personaggi rimasti in vita e c'è grande curiosità intorno al comportamento di Sukuna nelle prossime vignette.

In attesa di scoprire i contenuti del nuovo capitolo, noi lo chiediamo a voi: cosa accadrà in Jujutsu Kaisen? Vi aspettate un evento fondamentale già nel capitolo 257 o credete che preparerà il terreno per il confronto finale con Sukuna? Diteci la vostra qui sotto, nello spazio dedicato ai commenti!

