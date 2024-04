Jujutsu Kaisen 257, gli spoiler anticipano un'enorme sorpresa per Itadori

La settimana scorsa, Weekly Shonen Jump non ha pubblicato alcun contenuto su Jujutsu Kaisen, che era in pausa. Per fortuna, i fan possono stare tranquilli perché l'uscita di Jujutsu Kaisen 257 è vicina. Nel frattempo sono arrivati, come di consueto, i leak sulle nuove pagine dell'opera di Gege Akutami. Ne parliamo con spoiler nelle prossime righe.

Le anticipazioni sono arrivate ancora una volta da Go_Jover, un noto insider che ha svelato il contenuto del nuovo capitolo.

A quanto pare, il 257 spiega in cosa consiste il tanto atteso "risveglio" di Itadori che ha dato al protagonista la possibilità di utilizzare una seconda Tecnica Maledetta, oltre alla Manipolazione del Sangue. Si tratta di una versione alternativa delle abilità di taglio di Sukuna!

Essendo state appena ottenute, non sono chiaramente molto efficaci, ma stupiscono ugualmente Sukuna che attacca Itadori con diverse raffiche di colpi. Itadori, dal canto suo, regge l'urto e cura se stesso con un eccellente controllo della Tecnica Maledetta Inversa.

Successivamente, il giovane stregone batte il record di Lampi Neri consecutivi colpendo il Re delle Maledizioni ben 8 volte.

Il capitolo 257, a questo punto, sgancia la bomba: Itadori può replicare le tecniche di Sukuna perché...i due personaggi sono imparentati!

Quando era ancora nel grembo materno, Sukuna divorò il proprio gemello per evitare di morire di fame, ma l'anima del fratello attraversò una serie di cicli per poi reincarnarsi nel padre di Itadori, Jin.

Questo spiegherebbe la somiglianza fisica tra Itadori e Sukuna e il fatto che possano utilizzare le stesse tecniche.

L'editore del manga chiude il capitolo con un messaggio in cui evidenzia che il protagonista ha eguagliato e superato il proprio avversario, quindi si può iniziare a sperare in una sconfitta per Sukuna.

Vi piace la direzione che ha preso la trama o il fatto che il protagonista stia per risolvere da solo la situazione testimonia una volta di più che Yuji, Nobara e Megumi di Jujutsu Kaisen sono stati un trio pessimo?

