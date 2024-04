Jujutsu Kaisen 257, uscita e teorie: un risveglio che mette fine alla battaglia?

L'ultima manciata di capitoli di Jujutsu Kaisen stanno rimescolando le carte in tavola dello Shinjuku Showdown con ribaltamenti continui. Questa volta ad apparire in difficoltà è Sukuna, ma sarà la volta buona che lo vedremo battuto? Proviamo a intuire cosa potrebbe succedere all'uscita di Jujutsu Kaisen capitolo 257.

Circondato da avversari potenti e ormai esausto a causa dello scontro prolungato, Sukuna sembrava sul punto di cedere. Proprio in quel frangente, il Re delle Maledizioni è riuscito a inanellare ben quattro Lampi Neri di fila. A spezzare il momentum di Sukuna ci ha pensato Yuji, il quale pare aver finalmente risvegliato la sua tecnica maledetta in Jujutsu Kaisen 256. E ora cosa succederà?

In Jujutsu Kaisen 257 scopriremo come e quanto sia realmente cambiato Itadori. I suoi pugni sono riusciti a infrangere l'output di energia maledetta del Re delle Maledizioni e ad allentare la sua presa sul corpo di Megumi Fushiguro. Sukuna non è imbattibile in Jujutsu Kaisen, ma questo tentativo sarà davvero sufficiente? Crediamo che il risveglio di Yuji Itadori in Jujutsu Kaisen 257 non basterà per sconfiggere Sukuna, il quale molto probabilmente dopo i 4 Lampi Neri d fila riuscirà a riattivare la Tecnica Maledetta Inversa oppure il suo Dominio. Non dimentichiamoci nemmeno dello scontro tra Kinji Hakari e Uruame, un confronto che potrebbe essere decisivo per le sorti della sfida con Sukuna. Non avremo risposte in tempi brevi. Purtroppo, questa settimana ci attende una pausa. Jujutsu Kaisen 257 uscirà il 21 aprile 2024 su MangaPlus.

