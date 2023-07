Jujutsu Kaisen 2x03: l'autore Akutami loda le animazioni della seconda stagione

MAPPA continua ad affermarsi come uno dei migliori studi d’animazione odierni, e anche con la seconda stagione di Jujutsu Kaisen, dopo le ottime prove con Attack on Titan e Chainsaw Man, riesce a stupire sia gli spettatori sia l’autore della serie, Gege Akutami, che ha condiviso online le sue opinioni sulla qualità delle animazioni.

Il terzo episodio della seconda stagione ha messo in scena uno dei momenti centrali dell’arco narrativo ambientato nel passato di Satoru Gojo, mostrando la prima, grande, mossa del villain Toji Fushiguro, conosciuto anche come Assassino Stregone. Da tempo gli appassionati dell’opera aspettavano il vero debutto di Fushiguro nell’anime, e finalmente hanno potuto assistere ad un confronto diretto tra il Gojo e Toji, scoprendo di più sia sul protagonista ma soprattutto sull’assassino.

Le sequenze del combattimento, definibili brutali per i metodi e le tecniche di Fushiguro, hanno colpito anche Gege Akutami, come potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. “Grazie per il terzo episodio della seconda stagione! Mi pare di capire che questa stagione ha un sacco di regia 3D e animazioni chiave! Penso che sia diventata un’abilità indispensabile nel settore dell’animazione! Un grande momento per gli anime!”, così ha commentato l’autore, rivelando poi il suo singolare interesse per la resa dei volti in movimento, come quello di Fushiguro alla massima velocità.

E voi cosa ne pensate delle animazioni realizzate da MAPPA? Per ora vi sta piacendo la seconda stagione? Ditecelo nei commenti. Prima di salutarci, ricordiamo che presto inizierà l’arco di Shibuya, annunciato con un poster, e vi lasciamo all’anteprima di Jujutsu Kaisen 2x04, in cui Geto affronterà Toji.