Jujutsu Kaisen 2x03: la brutale morte di un protagonista

Il debutto di Toji Fushiguro ha segnato l'inizio di una nuova fase in Jujutsu Kaisen stagione 2. Mentre Satoru Gojo e Suguru Geto si occupano di fare la conoscenza della giovane Riko Amanai e di proteggerla, nell'ombra si muove questo personaggio infido e violento che non manca di far avvertire il suo enorme carisma.

Ma la vera essenza di Toji Fushiguro si vede in Jujutsu Kaisen 2x03, l'episodio che ha debuttato il 20 luglio 2023 su Crunchyroll. Il terzo episodio della seconda stagione si sofferma su due fasi differenti: all'inizio sembra essere tutto tranquillo, nel finale invece inizia una violenta battaglia. Toji affronta Gojo in un combattimento alle porte del tempio di Tengen, all'interno della barriera, cosa che aveva fatto calare la guardia al ragazzo con i capelli bianchi.

Inizia così lo scontro Toji VS Gojo, dove il primo è in vantaggio grazie alle sue enormi capacità fisiche e all'assenza di energia maledetta. Satoru quindi è in grande difficoltà, non riuscendo a percepire le intenzioni dell'avversario. Essendo anche stremato per il continuo utilizzo dei Sei Occhi, la promessa del mondo della stregoneria va in sofferenza, in particolar modo quando Toji utilizza uno schermo di insetti maledetti per non farsi trovare.

Ed è in questo momento che Gojo cade nella trappola nemica: Toji lo assale da dietro e lo ferisce al corpo, provocandogli uno squarcio sul lato destro del busto, dopodiché lo colpisce ripetutamente alle gambe e, soprattutto, alla gola, lasciandolo a terra a sgorgare sangue. Per Toji, Satoru Gojo è morto in quel momento e così l'antagonista di questa fase di Jujutsu Kaisen continua il suo percorso per ammazzare brutalmente gli altri protagonisti.

Il video in basso tratto dall'episodio mostra esattamente quel momento, in cui Toji aggredisce ferocemente Gojo, lasciandolo stramazzato a terra. Dopodiché, sarà il momento di Jujutsu Kaisen 2x04.