Jujutsu Kaisen 2x03: la missione di Gojo e Geto nel trailer del nuovo episodio

L’arco narrativo del passato di Satoru Gojo sta procedendo in maniera piuttosto rapida nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, e dopo i primi due episodi, serviti perlopiù come base da dove far partire la vera avventura, nella terza puntata i due protagonisti potrebbero avvicinarsi pericolosamente al villain di turno: Toji Fushiguro.

La rapida introduzione dell’antagonista sul finire del primo episodio è stata seguita da una sequenza più longeva, in cui Fushiguro ha dimostrato di essere feroce, cinico, distaccato dalla sua famiglia, visto il poco interesse nei confronti del figlio Megumi, e pronto ad impegnarsi al massimo pur di riuscire nella missione di uccidere Riko Amanai. Si dà il caso però, che Riko è stata designata come Star Plasma Vessel, centrale nel rituale per impedire che il Maestro Tengen si trasformi in un inarrestabile pericolo per l’umanità, e a proteggerla per il bene della comunità degli stregoni sono stati scelti proprio Gojo e Geto.

Intitolato “Inventario Nascosto 3” il terzo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen verrà pubblicato sabato 22 luglio 2023 sulla piattaforma Crunchyroll, e, come ci permette di anticipare il breve trailer riportato in cima alla notizia, segnerà un importante punto di svolta nella missione di Gojo e Geto, e sembra che si manifesterà concretamente il pericolo rappresentato da Toji Fushiguro e dai suoi uomini.

E voi? Cosa vi aspettate dal prossimo episodio della serie? Finora vi ha colpito? Fatecelo sapere come di consueto nei commenti. In conclusione, ricordiamo che il secondo episodio ha mostrato i limiti di Satoru Gojo, e vi lasciamo ad un cosplay di Sukuna dalla star Megan Thee Stallion, appassionata della serie.