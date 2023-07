Jujutsu Kaisen 2x04: come ha fatto Gojo a elevare il suo status di più forte?

Se già con la prima stagione si parlava di un prodotto eccezionale, con Jujutsu Kaisen 2 Studio MAPPA si è spinto oltre. L'Hidden Inventory Arc porta gli spettatori a vivere il passato di Gojo, la sua amicizia con Geto e lo scontro con Toji Fushiguro che lo ha elevato a un livello di potenza inarrivabile per qualsiasi altro Stregone.

In Jujutsu Kaisen 2x03 la Tecnica dell'Infinito Blu non è sufficiente per fermare il villain. Satoru Gojo viene brutalmente ucciso, ma come era lecito aspettarsi ovviamente lo "Stregone più forte" non è realmente deceduto.

In Jujutsu Kaisen 2x04 Gojo fa il suo ritorno, mostrandoci una nuova prospettiva del suo potere e del suo carattere. Fushiguro era riuscito realmente a uccidere Gojo, che poco prima di morire sfrutta i suoi ultimi istanti per tentare un qualcosa che non gli era mai riuscito prima. Sfruttando la Tecnica dell'Inversione, Gojo è riuscito a convertire l'energia negativa in energia positiva, poiché ciò permette di guarire dalle ferite.

È stata la morte per mano di Toji a far elevare Satoru, facendogli comprendere finalmente la vera natura della Tecnica della Maledizione Inversa e consentendogli di manipolare in maniera avanzata il potere dei Sei Occhi. Dinanzi alla morte, non solo ha compreso la bellezza della Terra, ma anche colto il segreto del Clan Gojo, il Bagliore Viola che combina il Bagliore Blu e il Bagliore Rosso. Ecco il potere dell'Infinito di Satoru Gojo spiegato semplicemente.