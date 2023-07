Jujutsu Kaisen 2x04: cosa significa quella frase pronunciata da Satoru Gojo?

Mentre i fan nostrani attendono l'arrivo del doppiaggio in italiano di Jujutsu Kaisen Stagione 2, il cui debutto è stato posticipato al 17 di agosto, la trasmissione dell'anime prodotto da Studio MAPPA prosegue con il racconto dell'Hidden Inventory Arc.

In Jujutsu Kaisen 2x03 Satoru Gojo viene ucciso da Toji Fushiguro, assoldato per assassinare Riko Amanai. Con anche Suguru Geto fuori dai giochi, la missione dell'appartenente al Clan Zenin sembra riuscita, almeno fin quando Gojo non fa il suo ritorno in scena.

Tornato in vita, Satoru Gojo è in preda a degli spasmi di euforia e nel suo sproloquio pronuncia una frase il cui significato non è stato colto dalla maggioranza degli spettatori. "In tutto il creato, non c'è essere più prezioso di me", dice Gojo, ma cosa significa esattamente?

Per questa frase, l'autore Gege Akutami ha fatto ricorso a un particolare fondamento filosofico. Le parole di Gojo trovano radici nel Sutra del Loto, un importante testo buddista. Questa è in particolare una citazione estratta dal capitolo Treasure Tower, in cui Buddha proclama il suo stato di superiorità mentre siede su un torre splendente.

Simile alla rappresentazione di Buddha nel Sutra del Loto, Gojo incarna qualità umane e divine, occupando un confine tra ordinario e straordinario. Dunque, ecco spiegata quella frase da lui pronunciata in Jujutsu Kaisen 2x04, uno dei migliori episodi della serie.