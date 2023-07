Jujutsu Kaisen 2x04 ha finalmente mostrato la scena più iconica di Gojo!

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha portato ad un livello superiore l'arco narrativo dedicato al passato Gojo, con una grafica assolutamente invidiabile grazie al lavoro dello studio MAPPA. La scena più iconica di questi episodi vede al centro proprio lo stregone in questione.

Dopo le recenti critiche per Jujutsu Kaisen 2 sull'utilizzo dell'AI, la serie ha dimostrato di non aver bisogno dell'intelligenza artificiale per dare vita ad una scena di questo spessore.

La saga dedicata al passato di Satoru Gojo e Suguru Geto ha visto entrambi intraprendere una missione importante all'interno della Jujutsu Tech, portandoli a diventare estremamente legati fra loro. Il franchise ha aggiunto nuove scene al racconto che i fan già hanno conosciuto attraverso Jujutsu Kaisen 2 e la prima stagione dell'anime televisivo.

Il precedente episodio ha mostrato l'immensa forza di Toji Fushiguro, sconfiggendo Gojo e quasi uccidendolo. Tuttavia, come il pubblico sa bene, Gojo è appena riapparso ed è tornato in azione nel quarto episodio di questa stagione, diventando il più forte.

Attraverso il tweet al di sotto dell'articolo, è possibile rivedere l'iconica scena ripubblicata da un fan della serie. Una delle migliori esecuzioni dell'intera opera, che mostra l'evoluzione del personaggio di Satoru Geto.

Come si evolverà la serie d'ora in poi? Jujutsu Kaisen 2x04 ha mostrato una scena post-crediti molto importante per completare questo arco narrativo. Per questo motivo, se ve la siete persa è meglio recuperarla!