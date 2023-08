Jujutsu Kaisen 2x05: il cliffhanger che cambia le carte in tavola!

Ora che l'anime di Jujutsu Kaisen è andato in pausa, possiamo soffermarci su quanto è accaduto nell'ultimo episodio della seconda stagione, che si è concluso con un'incredibile cliffhanger!

La seconda stagione ha finalmente portato a compimento la fase che indagava il passato di Gojo, infatti nel nuovo episodio dell'anime fanno il loro ritorno Yuji Itadori, Megumi Fushiguro e Nobara Kugisaki, dal momento che siamo ritornati al presente, nel 2018. Dopo la conclusione degli archi Inventario Nascosto e Morte Prematura, che hanno ripercorso un'importante missione di Gojo e Geto, esplorando la loro vita da studenti, ora che i due si sono divisi, come era stato mostrato in Jujutsu Kaisen 0, la stagione è pronta per proseguire con un nuovo ciclo.

Yuji, Megumi e Nobara sono pronti, quindi, per tornare sotto i riflettori e non appena la serie finirà la sua pausa alla fine del mese, potremmo gustarci l'arco dell'Incidente di Shibuya. L'episodio 6 infatti andrà in onda in Giappone il 31 agosto e metterà in scena una saga fondamentale del manga, con battaglie cruciali, come importanti saranno le morti a cui assisteremo, con la scomparsa di personaggi chiave. Lo status quo sta per cambiare e grandi eventi ci aspettano in questa nuova fase dell'anime.

E voi state seguendo la serie? Attendete con ansia l'uscita dei nuovi episodi? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre non perdetevi la nuova opening di Jujutsu Kaisen per l'Incidente di Shibuya!