Jujutsu Kaisen 2x05: cosa accadrà adesso? Ecco la promo ufficiale

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha terminato di raccontare il passato di Gojo durante l'arco narrativo dell'Inventario Nascosto, dando il via ad una nuova parte dell'anime. Cosa accadrà d'ora in poi? Lo Studio MAPPA continua a creare opere di grande spessore.

Presto arriverà un nuovo arco narrativo dedicato all'incidente di Shibuya. Se la serie televisiva anime seguirà fedelmente il manga, tratto dal manga omonimo di Gege Akutami, stupirà ulteriormente i fan.

L'episodio 2x04 ha già sorpreso gli spettatori con questa scena iconica di Gojo, mescolando la drammaticità del momento con un'animazione dai livelli altissimi. Certamente, questi frame resteranno nella memoria dei fan per lungo tempo.

L'ultimo episodio mandato in onda ha inoltre portato Gojo e Geto intraprendere due strade completamente diverse, come i fan hanno potuto vedere in Jujutsu Kaisen 0 e nella prima stagione dell'anime e il prossimo episodio farà vedere come la loro amicizia si sgretolerà completamente.

Jujutsu Kaisen inizierà il breve arco della Morte Prematura con il prossimo episodio della seconda stagione, mostrando come sia Gojo che Geto cambieranno le loro prospettive in base a ciò che è accaduto con Riko Amanai durante la loro missione.

Al di sopra dell'articolo è possibile visionare la promo del nuovo episodio. Recentemente Jujutsu Kaisen è stato al centro delle critiche per l'utilizzo dell'AI, rifiutando completamente l'ausilio dell'intelligenza artificiale per creare le proprie opere.