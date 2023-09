Jujutsu Kaisen 2x06 vi farà ridere, piangere e divertire! Ecco cosa aspettarsi

Il momento è finalmente arrivato. Jujutsu Kaisen ha pubblicato il primo capitolo di quello che è il più grande arco narrativo della serie anime fino ad oggi, l'Arco dell'Incidente di Shibuya. Iniziando col botto, Yuji Itadori affronta prima alcuni esilaranti problemi di vita mentre i veri dilemmi si preparano.

Preparando il terreno per una serie disastrosa di eventi che cambieranno per sempre il mondo di Jujutsu Tech, i fan degli anime stanno cogliendo l'occasione per ridere, piangere e restare incantati dall'ultima trama.

Il primo motivo principale per cui questo episodio potrebbe fa ridere il pubblico è il ritorno di Ozawa, una ex compagna di classe di Yuji che da tempo aveva una cotta per il protagonista. Inizialmente perdeva peso nel tentativo di diventare la ragazza di Yuji, le sue avances vengono rifiutate dall'eroe, anche se avere Itadori come fidanzato potrebbe significare firmare la sua condanna a morte.

D'altro canto, l'episodio rivela anche che c'è un traditore nella Jujutsu Tech. Apparentemente Mechamaru aveva stretto un accordo con i cattivi Geto e Mihato, fornendo loro informazioni in cambio della guarigione del suo corpo.

Presentato nella serie come un portatore di energia maledetta che usava un burattino come suo procuratore, possiamo vedere Mechamaru nella sua forma più forte mentre evoca un gigantesco mech soprannaturale per combattere contro i cattivi per cui aveva tradito i suoi amici. Con l'obiettivo di entrare in contatto con Gojo prima che sia troppo tardi, Mechamaru ha scatenato un attacco contro Mihato per concludere l'episodio, terminando con un vero cliffhanger.

MAPPA ha stravolto il design di Choso in Jujutsu Kaisen 2 mentre anche Duolingo festeggia per il ritorno di Jujutsu Kaisen 2 con un "cosplay" davvero adorabile!