Jujutsu Kaisen 2: la battaglia di Shibuya comincia nelle immagini dall'episodio 8

Dopo cinque puntate dedicate all'approfondimento del rapporto tra Suguru Geto e Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen Stagione 2 ha aperto le porte all'inizio dell'Incidente di Shibuya. Gli episodi 6 e 7 della serie animata di Studio MAPPA si sono concentrati sul piano di Kokichi Muta, messo però a tacere da Mahito. La grande battaglia può ora cominciare.

Con la trasmissione di queste prime puntate di Jujutsu Kaisen 2 Studio MAPPA ha guadagnato l'approvazione di Gege Akutami. Il meglio di questa stagione, tuttavia, ha appena avuto inizio. È con l'episodio 8 di Jujutsu Kaisen 2 che esplode l'Incidente di Shibuya.

In precedenza avevamo assistito al tentativo di Kokichi e del suo Mechamaru di impedire lo svolgimento dei preparativi del piano elaborato da Geto e Mahito. Lo studente del secondo anno del Kyoto Jujutsu High era riuscito a riconquistare l'integrità fisica grazie al patto sugellato con i due villain, ma purtroppo nulla è andato come da lui previsto. Kokichi non è riuscito a mettersi in contatto con Gojo e nel tentativo di fermare il duo di antagonisti ci ha rimesso la vita. L'Incidente di Shibuya può dunque ufficialmente avere inizio.

Sulla stazione di Shibuya è stato calato un velo. I migliori Stregoni sono stati riuniti nei pressi dell'area metropolitana, ma l'intera faccenda è stata affidata al più forte. È Satoru Gojo a muoversi per cercare di salvare i civili coinvolti, ma che sorta di artificio avranno elaborato Geto e Mahito per fermare i suoi poteri? Nelle immagini dell'episodio 8 di Jujutsu Kaisen 2 vediamo Yuji Itadori al fianco di Mei Mei e suo fratello minore Ui Ui, e una Maledizione insettoide e inquietante.