Jujutsu Kaisen 2x08: fa il suo esordio la tecnica maledetta di Choso

Iniziano le danze a Shibuya. Il piano di Suguru Geto si è messo in moto, con il distretto famosissimo di Tokyo completamente bloccato da diversi veli che hanno fatto calare le tenebre. Oltre alla Mutazione Oziosa di Mahito, ci sono tante altre tecniche in gioco che stanno uccidendo o sfigurando gli umani di Jujutsu Kaisen.

Attirare Satoru Gojo nelle profondità della stazione è infatti fondamentale per il loro piano, e ad attendere lo stregone più forte ci sono diversi pezzi grossi. La battaglia è iniziata a Shibuya con Gojo da una parte e Jogo, Hanami e Choso dall'altra. Jogo e Hanami sono due volti ben noti di Jujutsu Kaisen: il primo ha già lottato contro lo stregone, mentre Hanami invase il territorio del campo di allenamento. C'è però il terzo membro che non era mai stato visto in un vero combattimento finora, e adesso si è messo in mostra.

Anche Choso ha iniziato a combattere con Gojo sui binari della ferrovia, mettendo in risalto la sua tecnica maledetta in Jujutsu Kaisen 2x08. Choso sa utilizzare la manipolazione del sangue, la stessa tecnica di Noritoshi Kamo e del suo clan. Le scene che lo ritraggono sono molto ben realizzate e viene messa un'enfasi particolare nella produzione dei suoi attacchi. Studio MAPPA si è davvero dedicato molto al personaggio, come si può vedere nel video in basso con l'estratto dell'episodio.

Nei prossimi episodi, Choso continuerà a darsi da fare per affrontare Gojo. Vi piacerebbe rivederlo subito in azione?