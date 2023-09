Jujutsu Kaisen 2x09: chi si nasconde dietro il ritorno di quel personaggio?

Le aspettative per la seconda parte della nuova stagione di Jujutsu Kaisen erano molto alte, considerata l’importanza dell’arco dell’incidente di Shibuya e come questo influenzerà pesantemente la vita dei protagonisti, soprattutto di Satoru Gojo. Nel quarto episodio del nuovo arco, infatti, lo stregone si è imbattuto in una sua vecchia conoscenza.

Le prime puntate della seconda stagione hanno portato gli spettatori nel passato, durante gli anni di formazione alla Jujutsu High di Satoru Gojo al fianco del suo grande amico Suguru Geto. I due sono riusciti insieme a fronteggiare Toji Fushiguro, padre di Megumi, e dall’incredibile talento e capacità sul campo di battaglia. Tuttavia, Geto intraprese un percorso oscuro e finì col minacciare Yuta Okkotsu, come mostrato nel film prequel della serie, Jujutsu Kaisen 0.

In quell’occasione fu Satoru Gojo a fronteggiare la forza del vecchio amico, arrivando ad ucciderlo per salvare Yuta. Per questo nel nono episodio della seconda stagione quando viene chiamato da Suguru, Gojo rimane pietrificato per diversi secondi, come potete vedere nell’estratto nel post in fondo alla pagina.

Nonostante la sorpresa iniziale, condivisa dagli spettatori, Gojo capisce quasi subito di non avere davanti il suo vecchio amico redivivo, ma di avere a che fare con un impostore. Si tratta infatti dell’entità conosciuta come Kenjaku, capace di prendere il controllo del corpo di qualcun altro, anche se quest’ultimo è deceduto, tramite il trasferimento del suo cervello nel corpo del soggetto designato.

Prendendo il controllo di un corpo Kenjaku è inoltre in grado di sfruttare le tecniche e i poteri della vittima. Cosa ne pensate di questa svolta negli eventi? Siete rimasti colpiti dal ritorno di Geto? Fatecelo sapere nei commenti. Per finire, ecco la mappa dell’arco narrativo dell’incidente di Shibuya.