Jujutsu Kaisen 2x09 ha presentato la scena più attesa dai lettori del manga

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha affrontato, nella prima parte della serie, la saga del Passato di Gojo e della Morte Prematura. Dopo aver fatto la conoscenza di un giovane Toji Fushiguro, padre di Megumi, l'anime ha mostrato alcune parti lasciate in sospeso del rapporto fra Gojo e Geto.

I fan attendevano con ansia l'uscita dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Questa saga è essenziale per comprendere l'intera opera e ieri è stato presentato l'episodio nove della seconda stagione di Jujutsu Kaisen.

I lettori del manga di Gege Akutami sono sempre più soddisfatti dell'adattamento dello Studio MAPPA, che sta presentando in ogni nuova puntata un'animazione sempre più curata e accattivante. Impossibile non negare che Jujutsu Kaisen sia una delle opere meglio riuscite della nota casa giapponese.

Per questo motivo, i fan attendevano con ansia uno dei migliori momenti di questo nuovo arco e non sono rimasti affatto delusi. L'incontro fra Gojo e Geto era una delle scene più atteso dal pubblico e ieri è finalmente avvenuto.

I fan non sono riusciti a trattenere le lacrime, ma non sarà l'unico momento strappalacrime che Jujutsu Kaisen regalerà ai suoi spettatori. Mentre lo stregone ha finalmente mostrato il suo Sei Occhi, l'apparizione di "Geto", o per meglio dire Kenjaku, l'ha totalmente destabilizzato.

Il piano di Kenjaku era quello di sfruttare la debolezza di Gojo, che è proprio Geto, ed evidentemente è riuscito alla grande nel proprio intento. Con l'uscita del noto episodio, la mappa di Jujutsu Kaisen che traccia i movimenti dei personaggi durante l'arco di Shibuya è stata aggiornata.

Con Jujutsu Kaisen 0, il lungometraggio prequel della serie, eravamo rimasti con Gojo che uccideva Geto dopo che quest'ultimo ha tentato di assassinare Yuta. E' comprensibile che Gojo sia rimasto scioccato nel vedere un volto del passato, ormai morto, apparire vivo e vegeto davanti ai propri occhi.