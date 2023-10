Jujutsu Kaisen 2x11: il ritorno di QUEL personaggio ha stupito i fan

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen prosegue con l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. Fra tanti personaggi che abbiamo perso, molti altri stanno tornando in vita proprio in questo momento decisivo per la serie. Le minacce per Yuji Itadori continuano a crescere e lo abbiamo potuto vedere proprio nell'episodio 11.

Questo giovedì è andato in onda l'episodio 11 di Jujutsu Kaisen. La puntata precedente ha visto la Jujutsu Tech perdere un preziosissimo alleato: il più potente degli stregoni, Satoru Gojo. Non è riuscito ad avere la meglio contro Suguru Geto ed è stato esiliato nel Regno della Prigione. Purtroppo, non sarà l'unico momento drammatico della saga di Shibuya.

L'ultimo episodio andato in onda ha visto il ritorno di un personaggio che gli spettatori hanno potuto conoscere nel precedente arco narrativo, quello del Passato di Gojo. Stiamo parlando di Toji Fushiguro, il cosiddetto padre del Jujutsu. E' stato appena rianimato e, purtroppo, con lo stregone più forte della serie fuori dai giochi potrebbe riuscire ad avere la sua rivincita.

Aldilà del suo personaggio, i fan sono entusiasti di vedere il papà di Megumi tornare in azione. E' sicuramente uno degli antagonisti più interessanti ed è elettrizzante poter vedere cos'ha intenzione di fare adesso che è tornato in vita.

Non ci resta che attendere i prossimi episodi per sapere in che modo agirà Toji Fushiguro. I suoi desideri omicidi metteranno sicuramente in pericolo la Jujutsu Tech e l'intero mondo degli stregoni. Riusciranno i nostri stregoni a difendersi da questa potente minaccia? Vi lasciamo con questo riferimento al film Principessa Mononoke in Jujutsu Kaisen.