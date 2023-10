Jujutsu Kaisen 2x11, trailer e uscita: proseguono gli scontri a Shibuya

Studio MAPPA sta vivendo una situazione di crisi interna, con i dipendenti che pare siano costretti a non parlare dei severi metodi di produzione, ma la Stagione 2 di Jujutsu Kaisen è appena entrata nel vivo dell'azione. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya ha infatti appena gettato le basi di un futuro oscuro e caotico.

La Guerra di Shibuya di Jujutsu Kaisen 2 ha portato il mondo della Stregoneria a vivere la sua più grande crisi di sempre. Colui che universalmente viene riconosciuto come il "più forte" è stato sigillato. Approfittando della situazione nella metropolitana del quartiere di Tokyo, Suguru Geto è riuscito a cogliere di sorpresa Satoru Gojo e a relegarlo nel Reame Prigione. Riuscirà il Jujutsu Tech a sopravvivere senza il suo numero uno?

Senza più il contributo di Gojo, ora toccherà a Yuji Itadori e gli altri Stregoni del Jujutsu Tech a entrare in azione. Compensare l'assenza del più forte risulterà però difficile, se non impossibile. L'anteprima dell'11° episodio di Jujutsu Kaisen 2 mostra un pericolo imminente avvicinarsi a Itadori. Non sarà solo lui a dover combattere, poiché dal breve filmato vediamo anche i conigli di Megumi Fushiguro e Maki Zenin. La prossima puntata della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen si intitolerà "Seance" e verrà trasmessa in simulcast streaming su Crunchyroll il 5 ottobre 2023.