Jujutsu Kaisen 2x13: Yuji VS Choso è da urlo, le reaction dei fan su Twitter

Ormai la stagione 2 di Jujutsu Kaisen è entrata nel vivo con gli scontri e dopo la battaglia superata da Kento Nanami , è il turno del protagonista Yuji Itadori. Per lui si tratta di un altro combattimento in questa guerra contro le maledizioni e gli stregoni neri, ma stavolta non sarà semplice. Tutto l'episodio 2x13 di Jujutsu Kaisen, intitolato "Fosforo rosso", è stato dedicato allo scontro Yuji VS Choso . Choso non si fa attendere e lancia subito i suoi attacchi, concentrando il proprio sangue alla stessa maniera di Noritoshi Kamo, ma Yuji cerca di combattere a corto raggio.

The way the aspect ratio started glitching & changed from 16:9 to 4:3 mid choso breakdown & "forcefully" transitioned into VHS style "memories that didn't exist"... fucking chef's kiss to whoever directed this phenomenal epsiode.#JujutsuKaisen #呪術廻戦 pic.twitter.com/bghmvBbdIj — makiway galaxy 💫 (@konoraora) October 19, 2023

This cut was so fucking cool for no reason 😭 #呪術廻戦 pic.twitter.com/aL2xIYXlOD — 𝕐𝕠𝕣𝕒𝕟 (@KashimoCT) October 20, 2023

#呪術廻戦 #JujutsuKaisen

this ep might just have the best storyboard jjk has ever gotten i especially love the use of pov shots pic.twitter.com/4605vouAip — kles.🕊️⚡ (@kles7_) October 19, 2023

Kazuto Arai and Takumi Sunakohara are both idiosyncratic creators in their own rights, but they have been linked throughout their careers. Both starting their careers at Studio Trigger they collaborated frequently since. They link up again on Jujutsu Kaisen S2 EP 13. #呪術廻戦 pic.twitter.com/XvvItXn2Ek — JJKContent (@JJKContent) October 19, 2023