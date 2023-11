Jujutsu Kaisen 2x15: Sukuna non si fa scrupoli, ecco il suo primo massacro

Il tanto atteso arco narrativo dell’incidente di Shibuya ha portato con sé il ritorno del Re Demone in persona. Nell’ultimo episodio della seconda stagione di Jujutsu Kaisen Sukuna ha trovato il modo di riprendere il controllo sul corpo di Yuji, e nel farlo ha ucciso due personaggi.

In seguito allo scontro tra Yuji Itadori e Choso, antagonista in grado di usare la tecnica di manipolazione del sangue, tipica del clan Kamo, una delle tre grandi famiglie di stregoni dell’universo di Jujutsu Kaisen, in pochi si sarebbero aspettati anche una nuova manifestazione di Sukuna. Per comprendere meglio come questo è accaduto facciamo un passo indietro.

Tempo fa Suguru Gero salvò due giovani ragazze, Nanako e Mimiko per via della loro capacità nel raccogliere grandi quantità di energia maledetta. Venute a sapere, però, della creatura che ha preso controllo del loro salvatore, le due sorelle cercano vendetta, e per farlo provocano il ritorno di Sukuna trovando una delle dita del Re Demone. Il loro piano, però, non va minimamente come sperano e si ritrovano di fronte ad un avversario brutale e sanguinolento, dal quale non possono nemmeno sperare di fuggire.

Nella clip riportata in fondo alla pagina potete infatti vedere come Sukuna non esita a ucciderle entrambe senza il minimo risentimento. Il Re Demone è tornato e con lui ha portato la morte. Per concludere, vi lasciamo alla nuova illustrazione per l’album delle OST di Jujutsu Kaisen, e alle dure parole del regista dell’anime rivolte ai leaker.