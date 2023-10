Jujutsu Kaisen 2x15, trailer e data di uscita: la furia di Toji Fushiguro

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si prepara ufficialmente ad entrare nel vivo con l'arrivo del 15esimo episodio. L'arco narrativo di Shibuya ha messo in dubbio il destino di tutti i personaggi: ora che Satoru Gojo è stato intrappolato e che il futuro di Kento Nanami è incerto, il mondo degli stregoni riuscirà a salvarsi?

Gli scorsi episodi si sono focalizzati su Kento Nanami tornato virale grazie a Jujutsu Kaisen. Anche se i fan conoscevano bene la forza di questo personaggio, con l'arrivo della saga di Shibuya ha avuto finalmente il suo momento per brillare e mostrare a tutti cosa può fare.

Non solo, Nanami è stato protagonista di una scena eccezionale, che resterà per sempre impressa agli spettatori di Jujutsu Kaisen per la sua eccelsa animazione e il grande pathos che ha donato. Il salvataggio di Nobara Kugisaki ha mostrato non solo il potenziale dello stregone, ma anche fin dove intende spingersi per proteggere le vite dei suoi studenti.

Come svela il suo trailer, la prossima puntata in uscita tornerà a focalizzarsi su Toji Fushiguro, il potente antagonista di Jujutsu Kaisen e padre di Megumi Fushiguro. Gli stregoni dovranno prepararsi al meglio per sfuggire alla furia di Toji, ma cosa dovranno aspettarsi e quale sarà il destino di Kento Nanami?

L'episodio 15 s'intitola "Ondeggiamento 2" e riprenderà ciò che è stato lasciato in sospeso nello scorso episodio. L'appuntamento è previsto per giovedì 2 novembre sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, anche con sottotitoli in italiano. E' finalmente disponibile la nuova locandina per Jujutsu Kaisen 2, la serie è appena entrata in una nuova fase.