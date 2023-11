Jujutsu Kaisen 2x16, le anteprime: un doppio scontro infiammato

Le immagini rilasciate in anteprima dell'episodio 16 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen mostrano gli imminenti scontri che stanno per scatenarsi tra alcuni dei personaggi più potenti della serie.

Questi combattimenti sono il frutto degli eventi accaduti nell'episodio 15 di Jujutsu Kaisen. Nell'episodio precedente infatti, Toji Fushiguro, il padre di Megumi resuscitato grazie a una potente tecnica, è entrato nel dominio dello spirito maligno Dagon, raggiungendo gli stregoni della Jujutsu High. Una volta entrato, non avendo il pieno controllo di sé stesso, l'istinto lo costringe ad attaccare l'entità più potente dell'area, in questo caso, Dagon. Avendo la meglio sul suo nemico, il padre di Megumi riesce a far scomparire il dominio dello spirito maligno, ma questo attiva una serie di eventi che si susseguono a catena.

Avendo sconfitto il nemico più forte dell'area, Toji attacca la nuova entità più potente: il suo stesso figlio. Inoltre, alla stazione arriva lo spirito maligno Jogo, che incendia Nanami, Maki e Naobito Zenin. Prima di dargli il colpo di grazia però, il nuovo nemico si accorge dell'imminente risveglio di Sukuna e si dirige verso il corpo di Yuji per fargli inghiottire altre dita e accelerare il processo. Una volta risvegliato il Re delle Maledizioni, Jogo gli propone un piano per evitare che il protagonista di Jujutsu Kaisen riesca a riprendere il controllo del suo corpo. Sukuna gli lancia una sfida: egli seguirà le sue indicazioni solo se Jogo sarà in grado di ferirlo.

Dalle immagini dell'episodio 16 si può vedere che Jogo è pronto ad accettare la sfida. Il Re delle Maledizioni è in piedi, con gli occhi rossi e un sorriso diabolico sul volto. Lo spirito maledetto, invece, è in posizione di combattimento, pronto a lanciare la sua tecnica più potente. L'altro duello vede invece un faccia a faccia familiare: padre e figlio sono pronti a darsi battaglia, e nessuno dei due sembra volersi tirare indietro. È difficile dire chi vincerà questi scontri. Sukuna e Toji hanno un potere immenso, ma Jogo e Megumi sono avversari temibili. L'unica cosa certa è che i combattimenti saranno davvero spettacolari.

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è disponibile su Crunchyroll e si sta lentamente avviando verso l'epilogo dell'Incidente di Shibuya. L'episodio 16, in particolare, sarà un momento cruciale per la serie, poiché segnerà l'inizio dei due scontri che segneranno il destino del mondo di Jujutsu Kaisen.