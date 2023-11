Jujutsu Kaisen 2x16, data di uscita e preview: due mostri si scatenano

Jujutsu Kaisen continua la sua corsa e la seconda stagione si sta preparando al debutto del sedicesimo episodio. Ora che Ryomen Sukuna è tornato in scena e Toji Fushiguro è pronto a combattere, tutti gli stregoni devono prepararsi al meglio per difendere il loro universo.

Al momento, l'anime sta mandando in onda l'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya, famoso fra i lettori dell'opera originale di Gege Akutami per alcuni degli eventi che hanno sconvolto il mondo di Gege Akutami. Infatti, i fan hanno potuto vedere Satoru Gojo venire intrappolato nel Regno della Prigione per mano di quello che sembra essere Suguro Geto.

Nel precedente episodio, a causa dei danni che Yuji Itadori ha subito dopo lo scontro con Choso, Ryomen Sukuna si è risvegliato in Jujutsu Kaisen 2 e con questo è avvenuto anche il suo primo massacro. La fine di questa puntata ha anticipato che non solo vedremo uno scontro tra Sukuna e Jogo, ma anche uno scontro contro Toji Fushiguro. In particolare, quest'ultimo personaggio è tornato in scena con un'animazione eccellente che ha stupito i fan di Jujutsu Kaisen ancora una volta.

L'episodio 16 s'intitola "Tuono" e verrà mandato in onda giovedì 9 novembre in Giappone e, successivamente, in streaming su Crunchyroll. La nota piattaforma offre entrambe le stagioni dell'anime e anche il suo film prequel. Intanto, possibile vedere un'anteprima della nuova puntata al di sopra dell'articolo. Quali sono le vostre aspettative per quest'episodio che uscirà?