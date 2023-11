Jujutsu Kaisen 2x17, data di uscita e preview: il destino di Megumi

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per tornare con l'episodio 17. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya non sta affatto deludendo gli spettatori: i fan attendono con ansia che arrivi ogni giovedì del mese per guardare una nuova puntata di questo anime.

Lo scorso episodio ha lasciato gli spettatori con numerosi dubbi che attendono solo di essere sciolti. Ad esempio, abbiamo visto Megumi Fushiguro incontrarsi per la prima volta con il suo malvagio padre. Tuttavia, il gesto scioccante di Toji in Jujutsu Kaisen 2x16 (attenzione agli spoiler!) ha stupito chiunque. I fan sperano di sapere cosa succederà adesso al giovane stregone dopo questo colpo di scena agrodolce.

Nella stessa puntata abbiamo assistito al combattimento di Sukuna contro la maledizione Jogo, un evento che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Le reazioni dei fan a Jujutsu Kaisen 2x16 sono state delle più disparate: c'è chi ha lodato l'animazione dello Studio MAPPA e chi, d'altro canto, è rimasto stupito per gli esiti di questo scontro. Anche i lettori del manga originale, realizzato interamente da Gege Akutami, hanno condiviso sui social la loro gioia nel vedere riprodotta fedelmente una delle loro opere preferite.

Quindi, quando e dove vedere l'episodio 17 di Jujutsu Kaisen 2? La puntata s'intitola "Tuono 2" e uscirà giovedì 16 novembre sulla piattaforma streaming di Crunchyroll, anche con sottotitoli in italiano. Per i più curiosi, è disponibile una breve anteprima di ciò che accadrà nel prossimo episodio.