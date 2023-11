Jujutsu Kaisen 2x17, la disperazione di Yuji: il crollo mentale dello stregone

Yuji Itadori, il protagonista di Jujutsu Kaisen, è stato messo a dura prova nell'arco narrativo di Shibuya. La città è stata devastata da Ryomen Sukuna, e il giovane stregone è stato costretto a guardare impotente mentre il Re delle Maledizioni commetteva crimini efferati. Attenzione, di seguito troverete numerosi spoiler dell'ultima puntata.

Nell'episodio 2x17, Yuji ha finalmente ripreso conoscenza dopo che Sukuna lo ha risvegliato per mostrargli cosa aveva fatto. Alla vista del sangue versato dal Re delle Maledizioni la reazione di Yuji è stata di sgomento e disgusto. Non riusciva a credere alla devastazione che Sukuna aveva causato, e si sentiva responsabile di tutte le vite che erano state spezzate.

Yuji è un ragazzo gentile e compassionevole, che non si vuole abituare alla violenza e all'idea di uccidere. Il peso della colpa che sente è insopportabile, e arriva addirittura a desiderare la propria morte. La situazione di Yuji è disperata. È intrappolato in un corpo con un essere malvagio, e non può fare nulla per fermarlo. Il suo futuro è incerto, e non si sa cosa lo attende.

La seconda stagione dell'anime tratto dal manga di Gege Akutami è stata finora un successo, e ha catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo. L'episodio di questa settimana è stato particolarmente intenso, e ha lasciato gli spettatori con il fiato sospeso. In generale, tutto l'arco narrativo di Shibuya non ha deluso le aspettative, regalando scontri che sono già diventati iconici come il combattimento di Jujutsu Kaisen 2 tra Yuji e Choso.

Se non avete ancora visto la serie, vi consigliamo di recuperare Jujutsu Kaisen 2 su Crunchyroll. L'anime dello Studio Mappa è emozionante e coinvolgente, e vi terrà incollati allo schermo fino all'ultimo minuto.