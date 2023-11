Jujutsu Kaisen 2x17 riporta in scena QUEL personaggio: riuscirà a sopravvivere?

Con l'episodio 17 di Jujutsu Kaisen 2 Studio MAPPA ha sfornato una delle puntate migliori dell'anno. L'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya è il teatro di diverse battaglie spettacolari, così come anche di commoventi addii. Da qui in poi l'articolo conterrà degli spoiler, per cui se non siete al passo con la serie non proseguite!

Riuscito ad appropriarsi del corpo di Yuji Itadori, Sukuna è tornato a scatenare la sua furia sul mondo. Dopo aver ucciso Jogo in Jujutsu Kaisen 2x16 in uno dei combattimenti più belli della serie, il Re delle Maledizioni ha affrontato anche lo shikigami evocato da Megumi.

Mahoraga - a proposito sapete per quale motivo viene chiamato Makora nell'anime di Jujutsu Kaisen? - costringe Sukuna a utilizzare il suo dominio. A quel punto, lo shikigami non ha più speranze e lo scontro termina a favore del Re delle Maledizioni.

A causa dell'atroce massacro compiuto dal mostro nascosto al suo interno, l'episodio 17 di Jujutsu Kaisen 2 mostra il crollo mentale di Yuji Itadori, per poi concludersi riportando in scena un importante Stregone.

Nelle puntate precedenti Nanami, Maki e Naobito Zenin, dopo essere sfuggiti dal Dominio di Dagon grazie all'intervento di Toji Fushiguro, venivano sconfitti all'unisono da Jogo. I tre erano stati completamente carbonizzati, per cui si pensava che fossero morti. Tra questi, Nanami è ancora vivo, anche se in condizioni disastrose. Seppur in piedi, lo Stregone appare in fin di vita, con metà del corpo completamente andata. Questi sono i suoi ultimi attimi, oppure in qualche modo riuscirà a tornare a combattere?