Jujutsu Kaisen 2x18, prepara il ritorno in scena di un'eroina amata dal pubblico

Nella scorsa settimana è andato in onda l'episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Finalmente, l'arco narrativo dell'incidente di Shibuya è molto vicino al suo epilogo e sta per tornare in scena uno dei personaggi più amati dal pubblico. Allerta spoiler sulla puntata 2x18 di JJK!

Lo scorso episodio di Jujutsu Kaisen ha visto la morte di Kento Nanami per mano di Mahito. Lo stregone stava cercando di salvare la vita dei suoi studenti Megumi Fushiguro e Yuji Itadori ma, purtroppo, è stato preso d'assalto dal potente spirito maledetto.

Nella seconda metà della puntata, mentre Yuji sta affrontando Mahito in una stazione della metropolitana sotterranea, lo spirito maledetto rivela di essersi diviso in due copie per evitare di morire nel caso qualcuno gli sferrasse un colpo decisivo.

Successivamente, afferma che la seconda parte di sé si trova al sicuro nelle strade di Shibuya. In una delle ultime scene dell'episodio 18, vediamo Nobara Kugisaki incrociare Mahito e lo sfida immediatamente in un combattimento.

Questo ultimo frangente della puntata anticipa che Nobara tornerà in scena per lottare contro Mahito. Per quanto la ragazza possa essere forte, purtroppo questo spirito maledetto è un avversario estremamente temibile. Come finirà questo combattimento?

L'appuntamento con l'episodio 19 di Jujutsu Kaisen 2 è previsto, se non ci saranno intoppi, per giovedì 30 novembre. Vi lasciamo con le parole del doppiatore di Nanami per Jujutsu Kaisen e con i dati dello share della seconda stagione di Jujutsu Kaisen in Giappone.