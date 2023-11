Jujutsu Kaisen 2x18 preview: si continua a combattere a Shibuya

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta per tornare con il suo appuntamento settimanale. Cosa attende i nostri stregoni e come si evolverà la Guerra di Shibuya? Lo Studio MAPPA ha pubblicato una breve preview dell'episodio 18. Attenzione: di seguito troverete numerosi spoiler sulle scorse puntate di JJK.

Siamo nelle fasi finali dell'arco narrativo dell'incidente di Shibuya. Ricapitoliamo brevemente quello che è successo in queste puntate: Satoru Gojo ormai è fuori dai giochi, essendo stato intrappolato nel Regno della Prigione da quello che sembra essere il suo ex amico Suguru Geto. Toji Fushiguro è tornato in vita, tuttavia dopo lo scontro con suo figlio, Megumi, si è improvvisamente suicidato. Un gesto fatale che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Yuji Itadori e Choso si sono scontrati in un combattimento eccezionale, ma questo ha portato alla sconfitta del nostro protagonista. Per cui, mentre che era privo di sensi, due seguaci di Geto gli hanno fatto ingoiare le dita maledette di Sukuna, dando di nuovo vita al potente Re delle Maledizioni ma nel corpo di Yuji.

Ryomen Sukuna non ha risparmiato nessuno e ha dato il via ad un vero e proprio massacro. Dopo che Yuji è tornato in sé, alla vista di quella strage compiuta dallo spirito maledetto, il ragazzo è rimasto gravemente traumatizzato in Jujutsu Kaisen 2x17.

All'interno della news trovate una breve preview della prossima puntata di Jujutsu Kaisen. Questa volta la puntata si concentrerà di nuovo su Nanami, gravemente ferito, e del suo combattimento contro Mahito. L'episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen s'intitola "Giusto e Sbagliato" e uscirà giovedì 23 novembre su Crunchyroll in Italia e all'estero subito dopo la messa in onda in Giappone.