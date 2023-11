Jujutsu Kaisen 2x18, l'ultimo saluto a uno degli Stregoni più amati

Oggi è andato in onda l'episodio 18 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen. Anche questa volta la serie ci ha regalato tantissime emozioni e abbiamo dovuto dire addio ad uno dei nostri personaggi preferiti della serie. Attenzione ai possibili spoiler circa l'ultima puntata di JJK!

Nell'episodio 18 abbiamo assistito alla morte di Kento Nanami durante lo scontro con la maledizione Mahito. Precedentemente, per salvare Megumi da un colpo fatale, era stato parzialmente bruciato vivo e questo non gli ha permesso di lottare con tutte le sue forze. Questo stregone è stato uno dei personaggi più importanti dell'arco narrativo di Shibuya: dopo che Satoru Gojo è stato confinato nel Regno della Prigione, Nanami ha fatto l'impossibile per proteggere la vita dei propri studenti.

Nelle ultime ore il doppiatore di Nanami ha avvertito i fan di non perdere Jujutsu Kaisen 2x18, accennando implicitamente che sarebbe successo qualcosa di tragico al proprio personaggio. Poche ore fa ha twittato sui social: "Atoha Tanomimasu", ossia "lascio a te il resto". Queste sono le ultime parole di Kento Nanami per Yuji Itadori prima che l'insegnante si lasciasse uccidere da Mahito sotto gli occhi sconvolti dello studente.

La scena in questione è stata devastante nel manga, scritto da Gege Akutami, ma l'anime l'ha portata ad un livello superiore, decisamente più drammatico. Sui social è diventato virale per alcune ore dopo la messa in onda del nuovo episodio di Jujutsu Kaisen l'hashtag #ThanksMAPPA per ringraziare lo Studio MAPPA.