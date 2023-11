Jujutsu Kaisen 2x19 trailer e uscita, l'ora di Itadori Yuji

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta giungendo alla conclusione dell'arco narrativo dell'Incidente di Shibuya. In vista dell'uscita dell'episodio 19, lo staff dell'anime ha pubblicato un video molto interessante.

L'episodio 18 di Jujutsu Kaisen si è concluso con il tanto atteso scontro tra il nostro protagonista Yuji Itadori e il potente spirito maledetto Mahito, che è riuscito persino a fare fuori Kento Nanami, lo stregone della Jujutsu Tech. I fan hanno commemorato Nanami di Jujutsu Kaisen con un regalo magnifico. Gli attimi finali di quella puntata hanno suggerito che anche Nobara Kugisaki si sta preparando per un combattimento.

Lotterà contro la seconda copia di Mahito, creata dallo spirito maledetto nel caso si trovasse alle strette. Non sappiamo se Nobara riuscirà ad avere la meglio in questo scontro, per cui i fan attendono con ansia l'uscita di questa nuova puntata. Il video promo dell'episodio 19 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, che vi lasciamo all'interno della notizia, mostra una breve anticipazione di questo epico scontro.

L'episodio 19 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola "Giusto e sbagliato 2" e uscirà giovedì 30 novembre esclusivamente sul servizio di streaming di Crunchyroll dopo la messa in onda in Giappone. Questa piattaforma streaming offre l'intera stagione 2 di JJK assieme al film prequel Jujutsu Kaisen 0 e alla prima stagione, con sottotitoli in italiano.