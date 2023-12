Jujutsu Kaisen 2x20, quel grandioso ritorno fa scalpitare i fan

Con l'uscita dell'episodio 20 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen, i fan sono rimasti stupiti dopo aver visto il grande ritorno in scena di uno dei personaggi più amati della prima stagione dell'anime. Ma chi è tornato finalmente in scena e cos'è successo? Ve lo diciamo noi di Everyeye, ma occhio agli spoiler su JJK2!

Durante l'episodio 20 di Jujutsu Kaisen Yuji ha avuto un crollo mentale dopo la morte di Nobara Kugisaki. La ragazza è stata vittima di un attacco di Mahito e ha perso la vita davanti agli occhi del povero protagonista. Purtroppo, Itadori ha assistito a due tremende morti e i fan non sapevano come sarebbe riuscito a lottare contro Mahito in queste condizioni.

A sorpresa, ad assisterlo è arrivato Aoi Todo, il talentuoso stregone del terzo anno della Tokyo Metropolitan Jujutsu High. Il ragazzo ha lottato con tutte le proprie forze contro Mahito e la scena è stata incredibile, sia a livello di animazione che di pathos. I fan sui social hanno colto l'occasione per ringraziare ancora una volta lo Studio MAPPA per il meraviglioso lavoro che stanno facendo per questi ultimi episodi dell'anime.

"Questa scena di Todo era animata in modo meraviglioso... mi ricorda molto il lavoro di Yutaka Nakamura per quanto riguarda My Hero Academia e Mob Psycho 100", scrive un utente sui social riguardo la tecnica "Boogie Woogie" di Aoi contro Mahito, che vi lasciamo in calce alla notizia.

La guerra a Shibuya continua e, a proposito di questo quartiere, a Shibuya hanno vietato i festeggiamenti per Capodanno, sarà forse colpa di Jujutsu Kaisen?