Jujutsu Kaisen 2x20 e il Lampo Nero di Todo: l'analisi di una sequenza folgorante

Ci sono personaggi che godono di un'attenzione particolare da parte dei fan, per come bucano l'immaginario collettivo grazie al loro magnetismo. Gli animatori lo sanno e fanno di tutto per codificare scene che ne esaltino le qualità intrinseche, proprio come è accaduto a Todo nell'istante in cui è entrato in azione nella puntata 2x20 di Jujutsu Kaisen.

Non è un caso che il ventesimo episodio di Jujutsu Kaisen 2 sia completamente votato alla (ri)costruzione del legame tra Todo e Itadori. I due personaggi, si sa, sono legati da un rapporto di amicizia (o ammirazione?) peculiare, al punto che l'unico uomo in grado di risollevare il protagonista dalla disperazione in cui si stava inabissando è proprio il suo “brother”. E, dopo una serie di combinazioni che suggellano la complicità tra i due anche in fase di combattimento, ecco che arriva il momento topico per Todo, l'istante della sua consacrazione: la scena in cui dà vita al Lampo Nero.

La sequenza in questione merita un focus particolare. Non si tratta solo di una delle vette emotive dell'episodio, ma si configura, con tutta probabilità, come il suo segmento più articolato, almeno da una prospettiva formale. Inoltre, questa frazione, tra le scene più complesse della 2x20 di Jujutsu Kaisen, è stata animata da un adolescente. Un dato che porta con sé delle riflessioni rilevanti, non solo sull'episodio in questione, ma sull'industria degli anime tout court.

L'animatore del Lampo Nero di Todo, Akihiro Satou, mostra qui una stupefacente tendenza all'iperrealismo, che porta l'immagine verso un livello di complessità estetica davvero formidabile. Nel genga (la key-animation) pubblicato su twitter dal regista della 2x20, Yuuji Tokuno, vediamo come diverse soluzioni grammaticali, tra cui la profondità di campo, la deformazione spaziale e l'illuminazione caleidoscopica, si intersechino tra loro con un alto livello di organicità e naturalezza. Dando vita a risultati eccellenti.

Se allora l'episodio 20 di Jujutsu Kaisen 2 è un tributo al potere dell'animazione, e alla sua natura immaginifica, appare allora ideale – se non scontato – che l'anime della MAPPA trovi la sua dimensione definitiva proprio nel momento in cui omaggia una figura magnetica come Todo.