Jujutsu Kaisen 2x20, un adolescente ha animato una delle sequenze più complesse

È noto come Jujutsu Kaisen 2 stia estendendo l'orizzonte di ciò che è possibile realizzare attraverso il medium animato. Il livello qualitativo è sempre più alto, e gli animatori stanno sorprendendo anche per la varietà stilistica esibita. Ma chi lo sapeva che dietro una delle sequenze più spettacolari dell'anno vi fosse solamente un adolescente!

In un post pubblicato sull'account Twitter del regista della puntata 2x20 di Jujutsu Kaisen, Yuuji Tokuno, si legge infatti che è stato un giovanissimo animatore di nome Akahiro a realizzare i genga (cioè l'animazione-chiave) della scena in cui Todo dà sfoggio del suo potere. Una sequenza non solo nevralgica da una prospettiva puramente narrativa, ma che richiede un alto grado di professionalità, quando non addirittura di esperienza e sapere tecnico, data l'enorme complessità che la caratterizza. Un insieme di fattori che non ci si aspetterebbe da un semplice (anche se talentuoso) diciannovenne, al punto che lo stesso regista ha voluto esaltare pubblicamente le qualità del ragazzo.

“Akihiro è un giovane animatore di diciannove anni contraddistinto da una grande abilità nel realizzare animazioni iperrealistiche” scrive Tokuno su Twitter, prima di proseguire con gli elogi relativi alla sua straordinaria precocità. “Ai miei occhi, fa abbastanza paura quando un giovane talento arriva improvvisamente sulla scena. Ma bisogna constatare che una nuova generazione è già qui tra noi! E non vedo l'ora di osservare come si evolverà nel tempo l'espressione artistica di Akihiro”.

Se l'episodio 20 di Jujutsu Kaisen 2 è un tributo al potere dell'animazione, allora bisogna prendere atto di quanto le nuove generazioni di animatori stiano trasformando dall'interno l'industria degli anime, soprattutto per come sono capaci di portare un sapere inedito in un contesto industriale così storicamente standardizzato.

Inoltre l'aspetto più incredibile della vicenda risiede proprio nel ruolo che il team di Tokuno ha assegnato al ragazzo. Generalmente le key-animation, vale a dire i movimenti chiave delle animazioni, sono responsabilità degli animatori più esperti, con i giovani che vengono relegati ai ruoli di in-betweeners (che si occupano dei fotogrammi minori). Una sovversione delle competenze, questa, che appare tanto inaspettata quanto straordinaria.