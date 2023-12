Jujutsu Kaisen 2x22: la vera, macabra identità di Suguru Geto

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è ormai molto vicina alla conclusione: il penultimo episodio dell'anime ha offerto ai fan un sacco di materiale su cui riflettere. Nel corso dell'arco dell'Incidente di Shibuya, Yuji Itadori si è trovato di fronte ad un nuovo, potentissimo nemico: Suguru Geto.

Il potente stregone Suguru Geto è tornato in scena nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen dopo la sconfitta di Mahito, portando con sé rivelazioni scioccanti sulla sua vera identità. Durante l'episodio 2x22, infatti, Choso fa una scoperta sconvolgente sul vero Geto.

Facciamo brevemente un passo indietro. Durante lo scontro tra Yuji e Choso in Jujutsu Kaisen, avvenuto all'inizio dell'arco della Guerra di Shibuya, il Dipinto Maledetto aveva percepito una connessione sorprendente con Yuji Itadori, esattamente come con i suoi fratelli.

Per questo motivo, egli credeva che Yuji potesse essere a sua volta uno dei suoi fratelli e, con uno scioccante colpo di scena, viene rivelato che entrambi condividono un genitore. A partire da questa strana connessione, che scopriamo esistere anche con Suguru Geto, Choso rivela che questo genitore comune è in realtà Noritoshi Kamo, uno degli stregoni più malvagi al mondo.

Manipolato da Kenjaku, Noritoshi Kamo in Jujutsu Kaisen ha svolto degli esperimenti volti a dare vita agli esseri che conosciamo come grembi maledetti, ibridi tra umani e spiriti maledetti. Per 150 anni, il suo obiettivo è stato quello di creare il maggior numero possibile di maledizioni per i suoi crudeli scopi.