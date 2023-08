Jujutsu Kaisen: i 3 anime perfetti da guardare durante la pausa estiva

La seconda stagione di Jujutsu Kaisen è in pausa e tornerà il 31 agosto, ma con tutti questi giorni di attesa per un altro episodio, gli spettatori hanno bisogno di distrarsi in qualche modo durante questa pausa temporanea. Ecco tre anime perfetti per gli amanti di JJK!

Come Jujutsu Kaisen, anche l'anime Noragami del 2014 sa ben bilanciare commedia e azione in modo impeccabile. Sebbene non sia diventato iconico come altre serie, è un grande anime shonen sovrannaturale, oltre che estremamente originale nel proprio genere.

La serie è costituita da due stagioni per un totale di 25 episodi e due OVA, diretto dallo Studio Bones , lo stesso di My Hero Academia. Il dio Yato, rimasto senza soldi e senza Shinki, uno strumento divino, viene salvato da un camion dalla giovane Hiyori Iki. La pre-morte della ragazza fa sì che il suo spirito si separi dal suo corpo. Sperando di tornare alla normalità, inizia una collaborazione con Yato, che include la lotta contro pericolosi esseri soprannaturali e il confronto con un passato oscuro che non può essere cancellato.

Hell's Paradise è la serie perfetta per chi intendesse restare sullo shonen ma esplorare qualcosa di più originale. Segue l'improbabile collaborazione fra il nobile samurai Sagiri, molto simile a Nobara per carattere e temperamento, e un ninja canaglia Gabimaru mentre si ritrovano bloccati su un'isola misteriosa piena di pericoli soprannaturali sconosciuti all'umanità. Insieme a molti altri duetti di samurai e criminali, lo Shogun ordina loro di trovare l'elisir di lunga vita su quest'isola o provandoci.

L'opera Mahou Shojo Madoka Magica, sebbene sia la meno recente fra queste, resta originale allo stesso modo. Venne presentata come un classico anime sulle ragazze magiche, ha sbalordito i fan per la sua storia oscura che ha saputo lasciare gli spettatori con il cuore spezzato. La trama segue la protagonista Madoka Kaname mentre lei e la sua amica, Sayaka Miki, esplorano un mondo nascosto guidate da Mami Tomoe e dal suo famiglio, Kyuubey, mentre affrontano mostri soprannaturali che arrecano danno all'umanità, ma come JJK, questa è un 'altra opera coinvolta in una tragedia.