Jujutsu Kaisen, 3 Domini talmente potenti da poter competere con l'Infinito di Gojo

Jujutsu Kaisen è un'opera sulla cresta dell'onda ormai da diverso tempo. Mentre i fan attendono l'uscita di Jujutsu Kaisen 250, viene da chiedersi, vicini al finale, quali siano le Espansioni del Dominio che, nel manga di Akutami, hanno potrebbero pareggiare o superare l'abilità di Satoru Gojo: il Vuoto Incommensurabile. Attenzione agli spoiler!

Chimera Shadow Garden - Utilizzatore: Megumi Fushiguro

Pur essendo ancora in una fase embrionale, questa Espansione del Dominio consente a Megumi di creare moltissimi shikigami con un fluido nero evocato dallo stregone. Anche se non è mai stata mostrata a piena potenza, la Tecnica delle 10 Ombre è considerata tra le più forti di Jujutsu Kaisen e, logicamente, la relativa Espansione ne è un esponente in termini di pericolosità.

Malevolent Shrine - Utilizzatore: Ryomen Sukuna

Com'è ovvio che sia, anche l'Espansione del Dominio di Sukuna è decisamente devastante. Questa abilità si manifesta generando un enorme santuario e permettendo al Re delle Maledizioni di sferrare fendenti ripetuti e mortali. Molto semplicemente, l'apice dei poteri distruttivi in Jujutsu Kaisen.

Deadly Sentencing - Utilizzatore: Hiromi Higuruma

Questa particolare Espansione del Dominio fa sì che Higuruma generi un tribunale in cui, grazie al proprio shikigami, Judgeman, può far rispettare dal nemico la legge che viene imposta. Se Higuruma opta per la non violenza, l'eventuale avversario intenzionato ad attaccare viene processato e può persino perdere la vita, se condannato a morte, a causa della cosiddetta "Spada dell'Esecutore". E la capacità di utilizzare questa abilità rende sicuramente l'avvocato Higuruma talentuoso quanto Gojo in Jujutsu Kaisen.

