Jujutsu Kaisen, le 3 grandi debolezze di Sukuna: il Re non è imbattibile!

Ryomen Sukuna regna incontrastato come uno degli esseri più potenti di Jujutsu Kaisen, incutendo timore con la sua forza immensa e la sua fame di battaglie. La sua abilità nella stregoneria è ineguagliabile, ponendolo su un piedistallo irraggiungibile per la maggior parte degli stregoni. Tuttavia, anche lui ha dei punti deboli.

Nonostante la sua potenza schiacciante, Sukuna ha sempre presentato alcune vulnerabilità che, se fossero state sfruttate abilmente, avrebbero potuto portare alla sua disfatta.

1. Un contenitore imperfetto: La capacità di Sukuna di risiedere nel corpo di Yuji Itadori rappresenta un'arma a doppio taglio. Da un lato, gli permette di manifestare la sua forza immensa, ma dall'altro lo rende vulnerabile alla soppressione. Se Yuji è in grado di dominare la sua volontà, Sukuna può essere rinchiuso, seppur temporaneamente. Tuttavia, con il recente trasferimento di Sukuna nel corpo di Megumi Fushiguro in Jujutsu Kaisen, questa debolezza si è indebolita considerevolmente. La perdita di speranza di Megumi rende la soppressione di Sukuna un'impresa quasi impossibile.

2. Dita disperse, potere dimezzato: Nel primo episodio di Jujutsu Kaisen trasmesso su Crunchyroll, le dita di Sukuna disperse rappresentavano un impedimento significativo alla piena potenza dello stregone nero. La sua resurrezione era ostacolata e la sua forza era considerevolmente ridotta. Se gli stregoni avessero sfruttato questa debolezza, la sua eliminazione sarebbe stata più semplice. Purtroppo, la negligenza e la mancanza di informazioni hanno impedito di sfruttare appieno questa vulnerabilità. Ora che Sukuna ha recuperato tutte le sue dita, questa debolezza non è più un fattore determinante.

3. Un'intelligenza limitata: Nonostante la sua forza sovrumana, Sukuna non brilla per astuzia. Il suo intelletto in battaglia è notevole, ma non insuperabile. Lo si è visto in diverse occasioni cadere in strategie astute e trappole ben congegnate. Contro avversari intelligenti e abili nel combattimento psicologico, Sukuna può essere messo in seria difficoltà. Questa sua debolezza rappresenta un'opportunità per gli stregoni di livello superiore di ottenere un vantaggio in battaglia.

