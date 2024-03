Jujutsu Kaisen: i 3 maestri incontrastati nell'arte del combattimento

In un mondo come Jujutsu Kaisen dove gli Stregoni coesistono con maledizioni e creature mostruose, le abilità legate all’energia maledetta sono fondamentali, come suggerito dallo stesso titolo, ma altrettanto si può dire delle arti marziali. Ecco, quindi, i 3 migliori artisti marziali nell’opera di Gege Akutami.

In terza posizione si trova Satoru Gojo, definito dai primi capitoli come il personaggio più forte, e anche un lottatore formidabile. Gojo può fare affidamento su un’enorme riserva di energia maledetta, e su tecniche dalla capacità offensiva inarrestabile, ma è anche un grande maestro nell’arte del combattimento corpo a corpo, come ha dimostrato nello scontro con Sukuna.

La medaglia d’argento va, invece, a Toji Fushiguro. Nonostante sia nato senza energia maledetta, Fushiguro è riuscito a raggiungere una posizione di rilievo, mostrando un immenso talento sul campo di battaglia. Esperienza e allenamento gli hanno permesso di raggiungere un grande acume strategico da applicare alla sua maestria nell’uso di diverse armi e al talento innato nel combattere corpo a corpo.

Il titolo di maestro nell’arte del combattimento va a Maki Zenin, la quale ha sempre avuto infimi livelli di energia maledetta ma ha spinto il proprio corpo oltre ogni limite migliorando molto. La vera crescita in termini di potenza e abilità è però arrivata quando ha deciso di sacrificare parte della sua energia maledetta per risvegliare il suo vero potenziale. Oltre ad una competenza ineguagliabile nell’uso di diverse armi, Maki è un’artista marziale straordinaria, una maestra superiore persino a Toji.

Prima di salutarci, ecco le nostre previsioni sull’epilogo del manga di Jujutsu Kaisen, e vi lasciamo all’importanza del periodo Heian nella serie.

Su Jujutsu Kaisen. Sorcery Fight. La manifestazione terrena dell'u è uno dei più venduti di oggi.