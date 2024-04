Jujutsu Kaisen, i 3 personaggi che hanno collezionato più vittorie

Recentemente, Jujutsu è entrato nel Guinnes World Record grazie alle sue battaglie spettacolari e ai suoi personaggi affascinanti e potenti. La maggior parte di queste figure è dotata di abilità particolari che gli hanno permesso di trionfare in molte battaglie. Dopo due stagioni, chi è il combattente più vincente di Jujutsu Kaisen?

3 - Toji Fushiguro

Il noto killer ossessionato dal denaro ha mietuto numerose vittime sul suo cammino a causa della sua forza soverchiante. Nell'anime però, nel concreto, lo vediamo vincere contro Geto, Gojo e poi, da redivivo, anche contro Dagon, uno spirito maledetto di grado speciale. Vittorie, tutte e tre, non da poco.

2 - Gojo Satoru

Gojo è sicuramente uno dei personaggi più forti di Jujutsu Kaisen in virtù delle sue abilità innate: l'Infinito e i Sei Occhi. È uno stregone estremamente pieno di sé che non perde mai l'occasione di ricordare agli altri quanto è potente. Non a caso, è uscito vincitore da quasi ogni scontro, compresi quelli con Jogo e Hanami, ma anche nel "secondo round" con Toji.

1 - Itadori Yuji

Pur avendo ancora tanto da imparare, il protagonista di Jujutsu Kaisen si è allenato con gente come Gojo, Maki e Panda e ciò gli ha dato modo di crescere come guerriero e di battere un buon numero di avversari. Non è il personaggio più temibile in Jujutsu Kaisen, ma è quello che abbiamo visto vincere più volte.

Menzione onorevole per Sukuna poiché i fan del manga sanno bene di cosa sarà capace il Re delle Maledizioni dal post Shibuya in poi.

