Jujutsu Kaisen, 3 personaggi su cui vorremmo vedere uno spin-off!

La storia di Jujutsu Kaisen è caratterizzata da molti personaggi e Gege Akutami è riuscito a far entrare nel cuore dei fan diversi tra loro. Alcuni in particolare sono così iconici e popolari che, se fossero i protagonisti di uno spin-off, il successo sarebbe garantito. Quali personaggi secondari vorremmo senza dubbio vedere in una serie dedicata a loro?

Toji Fushiguro

Nonostante il poco spazio concessogli nella trama principale, Toji Fushiguro è stato notevolmente apprezzato in Jujutsu Kaisen. L'Assassino Stregone è un'antagonista intrigante ed è interessante sapere come rappresenti, a tutti gli effetti, un'anomalia nell'universo narrativo di Akutami. Egli, infatti, non ha energia maledetta, eppure è fortissimo. Questa informazione, da sola, offrirebbe spunti per delle sotto trame da sviluppare.

Yuta Okkotsu

Il protagonista di Jujutsu Kaisen 0 è uno dei personaggi più amati dalla community ed è quasi una sorta di co-protagonista della serie. Uno spin-off su Yuta potrebbe approfondire le avventure dello stregone dalla fine di Jujutsu Kaisen 0 fino al suo ritorno in scena post Arco di Shibuya.

Ryomen Sukuna

L'ultimo personaggio che vogliamo inserire questa lista, per non essere banali, non è Satoru Gojo, anche se è uno dei personaggi anime più amati dai fan. Scegliamo invece Sukuna che durante l'era Heian di Jujutsu Kaisen, era un essere umano. Anche se è l'antagonista principale della storia, non si sa molto sul suo passato da stregone più forte di tutti e uno spin-off sarebbe l'ideale per conoscere qualche dettaglio in più sul Re delle Maledizioni.

Menzione onorevole per Nobara, l'amica di Yuji Itadori e Megumi Fushiguro, che ha avuto poco screen time per giocare tutte le proprie carte ed avremmo voluto saperne di più sul personaggio.

Prima di lasciarvi alla sezione commenti, vi ricordiamo che sono stati pubblicati gli spoiler di Jujutsu Kaisen 249 e la battaglia finale sembra farsi sempre più interessante.