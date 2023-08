Jujutsu Kaisen 323: è ora che Gojo lasci spazio ad altri personaggi

Lo scontro mortale tra Gojo Satoru e l'antico stregone Sukuna continua nel capitolo 232 di Jujutsu Kaisen e la loro intensa battaglia che logora entrambe le parti. Tuttavia, nonostante la crescente stanchezza, Gojo è riuscito finalmente a sferrare un colpo critico al Re delle Maledizioni.

Finora, Gojo e Sukuna sono stati impegnati in un incontro uno contro uno, ma con Sukuna privo di sensi, ora sarebbe un ottimo momento per introdurre alcuni nuovi avversari e dare priorità a qualcosa di diverso da una battaglia diretta.

Prima della battaglia, ci si aspettava che gli studenti del liceo Jujutsu facessero qualche apparizione, considerando che erano chiaramente preparati a farlo, molto probabilmente per salvare l'anima di Megumi dalla presa di Sukuna. Considerando che alcuni personaggi sono stati introdotti nella trama con la loro unica intenzione di combattere con Sukuna, l'impostazione uno contro uno del deathmatch probabilmente finirà presto.

Dunque, sarebbe l'ora che Gojo utilizzi la sua mossa più forte per lasciare spazio agli altri ragazzi: Itadori, per esempio, potrebbe avere un ruolo chiave nel salvataggio di Megumi Fushiguro. Se Yuji, che si stava già preparando per un momento simile, riesce a scambiare o manipolare con successo le anime, potrebbe rimuovere l'anima di Fushiguro dal corpo rovesciato da Sukuna.

La manipolazione dell'anima è un tema ricorrente in tutto Jujutsu Kaisen. Dai vasi Star Plasma come Riko Amanai che fondono le anime con Tengen alla Trasfigurazione inattiva dell'antagonista Mahito, è stato reso esplicitamente chiaro che le anime possono essere toccate, manipolate, fuse e altro ancora.

La teoria secondo cui Itadori salverà Fushiguro attraverso una sorta di scambio di anime ha tutte le carte in regola per accadere. È già stato un tramite per un'altra anima e non c'è nemmeno un momento migliore di questo per agire, ossia quando Sukuna non è in se.

Anche per Hajime Kashimo dovrebbe avere il suo momento nella battaglia con Sukuna, dal momento che questo lo porterebbe ad avere un cambiamento significativo in tutta l'opera. Dopo la lotta mortale con il temibile Kinji Hakari, Kashimo si è mostrato abbastanza abile da poter fare un tentativo contro il Re delle Maledizioni.