Jujutsu Kaisen, i 4 Disastri: le Maledizioni di grado speciale dal più debole al più forte

I Disastri sono le Maledizioni più potenti nel mondo di Jujutsu Kaisen, nati dalla paura umana dei disastri naturali. Questi spiriti maledetti hanno avuto un ruolo chiave soprattutto nella seconda metà della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen, con l'obiettivo di sigillare Gojo per perseguire il piano di Kenjaku.

Siamo sempre più vicini alla fine della Stagione 2 di Jujutsu Kaisen: a questo punto, dunque, possiamo tirare le somme e scoprire la classifica dei Disastri più potenti dell'anime. Ecco una lista delle maledizioni dalla più debole alla più potente!

Al quarto posto troviamo Dagon, una Maledizione di Grado Speciale legata alla paura dell'acqua. Dagon ha mostrato il suo vero potenziale nell'arco di Shibuya. La sua forza era straordinaria, affrontando con successo Naobito, Maki, Nanami e Megumi. Eppure, la Maledizione muore in uno scontro con Toji in Jujutsu Kaisen: Toji, infatti, dimostra di essere decisamente più potente dell'avversaria.

In terza posizione abbiamo Hanami, nato dalla paura degli umani per le foreste e dai maltrattamenti dell'umanità nei confronti della natura: l'essere poteva manipolare radici e creare semi affilati. Possedeva inoltre un'enorme quantità di energia maledetta un potente cannone energetico.

In seconda posizione c'è Jogo, senza dubbio tra le Maledizioni più forti di Jujutsu Kaisen. Con la sua energia maledetta poteva utilizzare delle mosche inceneritrici contro i suoi avversari e la sua espansione del dominio, Coffin of the Iron Mountain, era spettacolare e distruttiva. Purtroppo, la sua sicurezza in sé stesso lo ha portato a farsi sconfiggere da Gojo.

La prima posizione se la aggiudica Mahito, nato dall'odio che gli umani provano per se stessi. Mahito era il più forte tra i Disastri. La sua tecnica di Trasfigurazione Inattiva gli permetteva di manipolare anime e corpi a suo piacimento: un solo tocco poteva uccidere una persona. E' stato un avversario davvero temibile per qualsiasi stregone della Jujutsu Tech, al punto che sconfiggerlo è parso quasi impossibile.