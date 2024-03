Jujutsu Kaisen, 5 abilità pazzesche che hanno reso Yuji Itadori un protagonista fortissimo

Jujutsu Kaisen è sicuramente l'anime - ma anche il manga - del momento. Tra le varie ragioni del successo di quest'opera c'è anche la figura tragica del protagonista di Jujutsu Kaisen: Yuji Itadori. Dopo averne passate di tutti i colori, Yuji ha ottenuto dei poteri davvero formidabili: quali? Scopriamolo insieme, ma occhio agli spoiler che seguono!

Soul Damage

Il fatto che Yuji sia sempre stato in grado di colpire direttamente le anime dei propri nemici ha spaventato, in più di un'occasione, persino Mahito, uno dei villain più temibili di Jujutsu Kaisen, che riteneva il protagonista il suo nemico naturale. Nell'arco del Culling Game, questa abilità si è evoluta ed è riuscita non solo a danneggiare Sukuna, ma anche a ridurre la produzione della sua energia maledetta, di fatto, indebolendolo.

Supernova

Dopo Choso e Kamo, anche Yuji sembra che abbia acquisito questa peculiare abilità di Manipolazione del Sangue. Questa tecnica consente all'utilizzatore di generare piccole particelle di sangue che possono perforare il nemico o, eventualmente esplodere, per causare danni maggiori.

Piercing Blood

La mossa più potente della Manipolazione del Sangue permette a Yuji, unendo i palmi delle proprie mani, di scagliare un sottile getto di sangue alla velocità del suono che appare come una sorta di rasoiata in grado di perforare qualsiasi ostacolo.

Tecnica Maledetta Inversa

Questo tipo di tecnica è prerogativa di ben pochi personaggi in Jujutsu Kaisen, ma Yuji è riuscito a padroneggiarla nel giro di un mese, dimostrando di avere un grande talento, e ciò ha fatto sì che il giovane stregone si curasse più volte da attacchi considerati letali.

Artigli

Anche se l'autore non ha ancora fornito spiegazioni su questa nuovissima abilità di Yuji, il protagonista è ora in grado di rivestire di rosso le proprie braccia e far spuntare da esse degli artigli affilati che sembrano dipendere dall'abilità di Manipolazione del Sangue.

Cosa ne pensate delle abilità acquisite da Yuji? Riuscirà ad avere la meglio su Sukuna? Diteci la vostra nella sezione commenti!