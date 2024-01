Jujutsu Kaisen, 5 cose che aspettiamo con ansia dalla Stagione 3

La conclusione della seconda stagione di Jujutsu Kaisen ha posto fine allincidente di Shibuya ma ha lasciato Yuji di fronte a una situazione estremamente complicata, e la terza stagione sarà, se possibile, ancora più sanguinaria. Non mancheranno, però, grandi sorprese e scene d'azione che molti aspettano di vedere finalmente animate da MAPPA.

Ecco quindi le 5 cose che aspettiamo di vedere di più nella prossima stagione, e se non avete seguito il manga di Gege Akutami, attenzione agli spoiler da qui in avanti.

Nel sanguinoso torneo organizzato da Kenjaku tutti gli stregoni sono obbligati a partecipare, gareggiando seguendo un sistema di punti che si accumulano uccidendo gli avversari e basato su numerose regole che possono essere cambiate o espanse utilizzando proprio i punti ottenuti. Ciò porterà in scena nuovi e potentissimi personaggi, molti dei quali risvegliati dallo stesso Kenjaku, come gli Stregoni Antichi.

La conclusione della seconda stagione ha riportato Yuji all’attenzione dei vertici della società degli stregoni, e Yuta Okkotsu è stato scelto per ucciderlo. Nel corso della terza stagione rivedremo quindi il protagonista del film prequel in azione, non solo per ostacolare i piani di Yuji ma anche svolgere un ruolo centrale nel torneo.

Come avvenuto in parte per l’arco di Shibuya, anche nel corso del Culling Game Yuji Itadori avrà l’opportunità di migliorare e perfezione le proprie tecniche, arrivando a far esplodere il suo vero potenziale. Se siete rimasti colpiti dalla quantità di scontri sanguinosi e violenti dell’incidente di Shibuya preparatevi per una dose ancora maggiore di brutalità, presente in ogni quartiere di Tokyo coinvolto nel torneo dove si terranno battaglie intense e di un livello nettamente superiore a quanto visto in passato.

Infine, la terza stagione di Jujutsu Kaisen sarà profondamente segnata anche dal ritorno di Sukuna, il Re Demone in persona, uno degli esseri più letali e preparati nell’uso dell’energia maledetta dell’intero universo ideato da Gege Akutami.

E voi cosa vi aspettate o attendete nella terza stagione di Jujutsu Kaisen? Ditecelo nei commenti.