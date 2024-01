Jujutsu Kaisen, 5 cose sulla Stregoneria che non hanno alcun senso

Il mondo di Jujutsu Kaisen è vibrante e ricco di dettagli, ma presenta alcune incongruenze non indifferenti, che non sono passate inosservate dagli spettatori. Ecco la nostra lista di elementi che non hanno senso nella società degli stregoni: vi viene in mente qualche altra incoerenza tratta dall'opera di Gege Akutami? Fatecelo sapere con un commento!

Nonostante la vistosa cicatrice sulla fronte che indica che Kenjaku - dotato di un'enorme energia maledetta - stia possedendo il corpo di uno stregone e che questi possa percepirne l'energia attraverso tutti e cinque i sensi, nessuno ha mai notato la presenza dello spirito nei corpi altrui. In tutti questi anni, le persone possedute da Kenjaku non sono mai state indagate dalla società jujutsu.



Gli stregoni si allenano per anni. Eppure, essi sono specializzati solo nell'esorcizzazione di spiriti maledetti e sembrano impreparati a gestire situazioni al di fuori delle norme stabilite dalla loro società. Questa mancanza di flessibilità li rende vulnerabili a minacce inaspettate, come dimostrato dal caso di Toji Fushiguro in Jujutsu Kaisen.

La gestione degli oggetti maledetti è quasi sconcertante. Se ingeriti, essi possono venire distrutti, offrendo una soluzione apparentemente semplice per sbarazzarsene. Tuttavia, questa opzione non viene mai presa in considerazione dagli stregoni.

Le abilità rare detenute da coloro che possiedono un Giogo Divino, come Toji Fushiguro e Maki Zenin, vengono stranamente sottovalutate. In un mondo come quello di Jujutsu Kaisen, talenti simili dovrebbero essere considerate un bene prezioso, ma la società degli stregoni sembra ignorare il loro potenziale, dimostrando un'apparente mancanza di pensiero strategico.

Le tecniche maledette inverse, che utilizzano energia positiva per curare chi le utilizza e i loro alleati, sono considerate difficili da padroneggiare, ma non viene mai spiegato il motivo di tale complessità. Eppure, nel periodo Heian queste tecniche sembravano essere molto più comuni. La mancanza di informazioni sulla difficoltà di questa pratica rispetto al passato è un enigma che crea discrepanze sulla coerenza del sistema magico di Jujutsu Kaisen.