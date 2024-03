Jujutsu Kaisen, 5 personaggi che l'attuale Yuji potrebbe sconfiggere facilmente

Anche se in Jujutsu Kaisen 253 è stato presentato un nuovo personaggio, non manca molto alla fine dell'opera di Gege Akutami e il suo protagonista, Yuji Itadori, è ormai diventato uno stregone di altissimo livello, capace di superare la maggior parte dei suoi compagni. Quali? Attenzione, seguono spoiler su Jujutsu Kaisen.

5 - Mei Mei

La strega di Primo Grado è dotata di una eccezionale Tecnica Maledetta: la Manipolazione del Corvo Nero. Questa abilità le permette di condividere il proprio campo visivo con quello dei corvi e, soprattutto, può utilizzare questi animali come strumento per attaccare il nemico. Non a caso, il suo attacco più potente le permette di esorcizzare un Grado Speciale in un colpo solo. Anche se questo personaggio è decisamente di valore, Yuji lo ha sicuramente sorpassato nell'arco del Culling Game.

4 - Nanami

Protagonista di una delle scene più intense di Jujutsu Kaisen, Nanami era, come Mei Mei, uno stregone di Primo Grado, ma soprattutto faceva da mentore a Yuji. Anche se, con le sue tecniche collegate al mondo del lavoro, è stato a lungo superiore al protagonista, l'allievo ha finalmente superato il maestro.

3 - Megumi Fushiguro

Il talentuoso stregone su cui ha messo da sempre gli occhi Ryomen Sukuna è in grado di evocare degli Shikigami che combattono per lui. Mettendo a repentaglio la propria vita, può richiamare persino Mahoraga, il Generale Divino che ha messo in difficoltà persino il Re delle Maledizioni. Ora come ora, sembra che Yuji sia più forte dell'amico, che non ha modo di esprimersi in battaglia da svariati capitoli.

2 - Choso

Il migliore tra i Dipinti della Morte ha stupito per la sua eccezionale Manipolazione del Sangue, ma Yuji, nei capitoli recenti, ha dimostrato di sapersela cavare molto meglio di lui nello scontro con Sukuna.

1 - Aoi Todo

Pur essendo considerato una specie di erede di Gojo Satoru in termini di potenza e abilità, è scomparso dalla storia da quando ha perso una mano e, di conseguenza, il proprio potere principale, Woogie Boogie. Allo stato attuale delle cose, Yuji sembra aver oltrepassato anche Todo come Stregone.

