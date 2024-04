Jujutsu Kaisen, i 5 personaggi più forti dello Shinjuku Showdown

Il sanguinoso Culling Game organizzato dal malvagio Kenjaku ha lasciato spazio ad un altro, intrigante e violento, arco narrativo di Jujutsu Kaisen denominato lo Shinjuku Showdown. Yuji Itadori e compagni si sono ritrovati contro una grande minaccia, imbastendo scontri epocali, combattuti tra personaggi formidabili.

Ecco, dunque, la top 5 dei combattenti più potenti dello Shinjuku Showdown, ma attenzione agli spoiler.

In fondo alla classifica troviamo Hajime Kashimo, conosciuto anche come il Dio dei Fulmini, uno stregone di oltre 400 anni intenzionato a combattere contro Sukuna. Il suo stile di combattimento si basa sulla Mythical Beast Amber, attraverso la quale può fare affidamento su fenomeni elettrici. In battaglia è riuscito a far raggiungere al Re Demone la sua reale forma, per poi rimanere ucciso.

Yuta Okkotsu si aggiudica invece la quarta posizione. Finalmente i lettori hanno potuto scoprire molto di più sull’espansione del suo dominio, Authentic Mutual Love, e vederla in azione contro Sukuna. Yuta si è riconfermato uno dei migliori stregoni della sua generazione, uccidendo Kenjaku, e riuscendo a mettere in difficoltà il grande demone antagonista.

L’ultimo gradino del podio va a Maki Zenin, personaggio che ha subito un’enorme evoluzione, e rivelatasi un’artista marziale a dir poco fenomenale. Le sue capacità combattive la rendono uno dei personaggi più potenti dell’opera, e anche Sukuna ne ha riconosciuto il valore sul campo di battaglia, ammettendo di esser tornato ad apprezzare gli scontri proprio grazie al suo stile di combattimento.

La medaglia d’argento va a Satoru Gojo, personaggio centrale sin da subito, sempre in cima alle classifiche di popolarità, brutalmente ucciso da Sukuna dopo uno dei migliori confronti della serie di Akutami. Dopo essere stato liberato dalla sua prigionia, Gojo è tornato al fianco dei protagonisti per stabilire una data del suo scontro con il Re Demone. La battaglia è stata emozionante, e ha permesso a Gojo di brillare, mostrando una volta per tutto il motivo dietro la sua fama da “miglior stregone”. Tuttavia, i suoi sforzi non sono bastati per respingere una volta per tutte Sukuna, e la sua micidiale tecnica World Splitting Slash.

Arriviamo al combattente più forte dello Shinjuku Showdown: Ryomen Sukuna. Il Re Demone ha dato, e sta dando, il meglio di sé dimostrandosi un nemico insormontabile e straordinario. Si è abituato con facilità al corpo di Megumi, sfruttando la tecnica delle dieci ombre al massimo del suo potenziale per poi assumere la sua forma reale, e attingendo di conseguenza a maggior potere, necessario per permettergli di affrontare nemici così abili.

Nonostante sia il miglior combattente, Sukuna soffre anche di 3 grandi debolezze.

