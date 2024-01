Jujutsu Kaisen, 5 personaggi che hanno la possibilità di raggiungere il livello di Gojo

Nella storia di Jujutsu Kaisen, molti personaggi hanno dimostrato di avere il potenziale per diventare combattenti estremamente potenti. Questi stregoni possiedono un talento straordinario e un potenziale latente che, se portato alla luce, potrebbe scuotere il mondo intero, arrivando a eguagliare la forza di Satoru Gojo.

Hiromi Higuruma: è uno dei personaggi con più potere latente di Jujutsu Kaisen. Il suo potenziale è paragonabile a quello di Satoru Gojo. Sebbene non riuscisse a utilizzare l'energia maledetta fino a poco tempo fa, in soli 2 mesi è riuscito a padroneggiarla a un livello tale da diventare più forte di uno stregone di primo livello. Anche Sukuna è affascinato da Hiromi Higuruma, il quale ha tutte le carte in regola per diventare lo stregone più forte della prossima generazione.

Kinji Hakari: è già uno degli stregoni più forti di Jujutsu Kaisen. Gojo stesso ha affermato che un giorno, Kinji potrebbe raggiungere il suo stesso livello. La sua tecnica maledetta, che può essere utilizzata attraverso la sua espansione del dominio, gli permette di ottenere energia maledetta infinita e cure per 4 minuti e 11 secondi. Inoltre, Hakari possiede un utilizzo dell'energia maledetta inversa più veloce sia di Gojo che di Sukuna.

Yuta Okkotsu: è uno degli stregoni più forti della generazione emergente. Anche lui, secondo Gojo, è in grado di raggiungere il suo livello di potenza. È diventato uno stregone di livello speciale molto giovane grazie al potere di Rika, la Regina delle Maledizioni al suo fianco, e alla sua incredibile tecnica maledetta della Copia.

Megumi Fushiguro: appartiene alla Famiglia Zenin e ha accesso alla tecnica maledetta di Jujutsu Kaisen chiamata Tecnica delle 10 Ombre. Oltre a questo potere, Megumi ha dimostrato più volte di avere un potenziale latente che, se riuscisse a far emergere, gli permetterebbe di raggiungere il livello di Gojo.

Yuji Itadori: il protagonista della serie, possiede abbastanza potere per diventare lo stregone più forte di Jujutsu Kaisen. Anche se Yuji al momento non possiede una Tecnica Maledetta, le sue imprese, da quando è diventato uno stregone, sono state a dir poco straordinarie. Ha ancora tempo per crescere ulteriormente e, in futuro, potrebbe persino sconfiggere Sukuna, cosa che consoliderebbe il suo status di stregone più forte della nuova era.