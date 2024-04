Jujutsu Kaisen: i 5 personaggi dallo stile di combattimento più versatile

Fronteggiare avversari dai poteri sempre diversi e pericolosi in un mondo oscuro come quello di Jujutsu Kaisen richiede una certa preparazione fisica, una spiccata propensione per la lotta, e, soprattutto, una grande capacità di adattamento sul campo di battaglia. Ecco, dunque, i 5 personaggi che eccellono in queste tre arti.

In quinta posizione troviamo Naoya Zenin, prodigio dell’omonimo clan, caratterizzato da arroganza e grande sicurezza nelle proprie capacità. Nella serie ricopre un ruolo di rivale e antagonista nei confronti di Maki, e si dimostra un combattente estremamente rapido, sia nel pensiero strategico che nell’azione, con ottime capacità difensive, basate soprattutto sulla sua abilità nello schivare gli attacchi avversari, e offensive.

Rimaniamo nel clan Zenin con Maki, uno dei personaggi che evolve di più nel corso della storia, partendo dall’essere discriminata per non avere energia maledetta pur essendo nata in una delle tre grandi famiglie di stregoni. Il suo impegno e la sua determinazione, però, le hanno permesso di raggiungere livelli straordinari, padroneggiando diverse arti marziali, e dimostrandosi una combattente eccezionale.

Sull’ultimo gradino del podio si classifica Toji Fushiguro, villain principale dell’arco narrativo ambientato nel passato di Satoru Gojo, e padre di Megumi. Toji condivide con Maki l’assenza di energia maledetta, ma col tempo è riuscito a diventare un artista marziale incredibile e feroce, usando numerose armi con maestria, come si è anche visto nel confronto con lo stesso Gojo.

Ed è proprio al più grande stregone della serie che va la medaglia d’argento. Satoru Gojo ha dimostrato una versatilità stupefacente in diverse occasioni, raggiungendo velocità impensabili, ma anche un modo del tutto naturale di adattarsi al combattimento in base alle capacità degli avversari, ed elaborare una strategia efficace diverse dal suo solito modus operandi.

Tuttavia, il titolo di personaggio dallo stile di combattimento più versatile va a Mahito. Questo spirito maledetto non vanta certo una forza sovrumana inarrivabile, ma ciò che lo rende davvero un nemico formidabile è la sua trasfigurazione inattiva con la quale può modificare la forma e la dimensione di un corpo, e anche agire sul proprio organismo per adattarlo a diverse situazioni. Questo fa di lui un avversario imprevedibile, come visto nella battaglia con Yuji e Todo, dove ha cambiato molte volte forma, e i modi in cui sfruttare la pericolosità della sua tecnica peculiare sono limitati unicamente dalla sua fantasia strategica.

